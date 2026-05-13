Inter, Thuram c'è: Chivu può lanciarlo titolare contro la Lazio
RASSEGNA STAMPA - A sorpresa, Marcus Thuram torna in corsa per una maglia da titolare nella finale contro la Lazio. Dopo i timori emersi nell’allenamento di lunedì, chiuso con un fastidio alla coscia, il francese ha rassicurato tutti svolgendo regolarmente la rifinitura.
Come riporta il Corriere dello Sport, i controlli hanno dato esito positivo e ora le possibilità di vederlo dal primo minuto accanto al titolarissimo Lautaro sono alte. Un dettaglio tutt’altro che secondario per l’Inter, considerando il momento di forma dell’attaccante: sei gol nelle ultime sette partite, numeri che confermano quanto sia diventato decisivo nelle ultime settimane.
Nel caso in cui prevalesse la prudenza, l’alternativa principale sarebbe Bonny. Più indietro invece Pio Esposito, ancora non al meglio dopo la contusione alla schiena rimediata contro il Parma: l’attaccante ha continuato a lavorare a parte e dovrebbe partire dalla panchina, pronto eventualmente a entrare a gara in corso.
Nessuna possibilità invece per Calhanoglu, che è partito con la squadra per Roma ma non ha ancora recuperato dal problema muscolare. In regia, quindi, toccherà ancora a Zielinski, utilizzato spesso in quel ruolo durante la stagione.