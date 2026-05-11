ESCLUSIVA - Ciani: "Che ricordi il gol al Siena. Lazio, ora gioca così"

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

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ESCLUSIVA LALAZIOSIAMONOI.IT - Un'incornata rimasta nella storia. Non ci sarebbe stato il 26 maggio 2013 senza Michael Ciani e il suo gol al Siena, ancora scolpito nel cuore di tutti i tifosi della Lazio. È uno degli eroi della finale contro la Roma, rimasto molto legato ai colori biancocelesti: "Forza Lazio", ha detto a fine intervista. E proprio ai microfoni de Lalaziosiamonoi.it ha ricordato quel trionfo in Coppa Italia, parlando anche della gara che la squadra di Sarri dovrà affrontare contro l'Inter il 13 maggio. Di seguito le sue parole.

Cosa ricordi del percorso in Coppa Italia del 2013? Il tuo gol contro il Siena è stato fondamentale…

“Conservo un ricordo incredibile di quel percorso. Abbiamo vissuto momenti bellissimi contro il Siena, ma anche contro la Juve in semifinale. E poi la finale è stata magnifica. Il mio gol ai quarti è stato importantissimo: ci ha permesso di arrivare fino in fondo”.

Che emozioni hai provato dopo la vittoria contro la Roma?

“Ero molto orgoglioso, quella Coppa Italia è stata il mio primo trofeo con la Lazio. E poi vincerlo contro la Roma, la rivale storica, gli ha dato ancora più valore”.

Per molti dei giocatori presenti in rosa sarebbe il primo trofeo con la maglia della Lazio: cosa si prova a vincere in biancoceleste?

“È speciale: alla Lazio ti rendi conto di essere in un grande club e di aver fatto la scelta giusta”.

Ora un’altra finale: che Lazio servirà per battere l’Inter?

“L’Inter è un avversario forte, che ora vive l’entusiasmo della vittoria dello scudetto e che arriva a questa partita con grande fiducia. La Lazio dovrà giocare senza pressione e con personalità, perché in una finale può succedere di tutto. Ma la squadra deve essere comunque orgogliosa di essere arrivata ancora una volta a giocarsi il titolo”.

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