Lazio - Inter, adesso cambia tutto: dopo il silenzio torna la spinta dei tifosi

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RASSEGNA STAMPA - Per una sera l’Olimpico è sembrato casa dell’Inter. In Lazio-Inter di campionato, infatti, la Curva Nord biancoceleste è rimasta vuota per la protesta dei gruppi organizzati, seguiti anche dai tifosi nerazzurri che hanno scelto di restare fuori per rispetto dello storico gemellaggio. Dentro lo stadio, però, si è sentito quasi solo il tifo interista, tanto che Sarri ha definito la situazione “umiliante”.

Il tecnico biancoceleste, nel post partita, ha sottolineato quanto sia mancato il sostegno del pubblico laziale, augurandosi un’atmosfera completamente diversa per la finale di Coppa Italia. E così sarà: mercoledì l’Olimpico tornerà a riempirsi di biancoceleste, con circa 30.000 tifosi pronti a colorare gli spalti e a preparare una coreografia speciale. Dopo mesi di contestazione e assenza volontaria, la tifoseria tornerà infatti al fianco della squadra nella partita più importante della stagione. Sarà anche una serata speciale per Pedro, che a fine anno è ormai certo che saluterà la Lazio: i tifosi hanno già invitato lo spagnolo sotto la Curva Nord a fine gara, a prescindere dal risultato.

Prima della finale, ricorda il Corriere dello Sport, ci saranno gli appuntamenti di rito: domani Sarri e un giocatore parleranno in conferenza stampa all’Olimpico, seguiti da Chivu e da un rappresentante dell’Inter. In precedenza, entrambe le squadre saranno ricevute al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Poi spazio al campo, con una certezza: l’Olimpico ritroverà finalmente la voce della Lazio.