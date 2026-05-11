Premi Maestrelli, serata di gala a Tivoli: da Provedel a Baldini, tutti i premiati
RASSEGNA STAMPA - Serata di gala al Grand Hotel Duca d’Este di Tivoli per i Premi “Maurizio Maestrelli”, condotti dai giornalisti Rai Jacopo Volpi e Simona Rolandi. Dalle 18.30 saranno premiati diversi protagonisti del calcio italiano, tra dirigenti, tecnici e calciatori.
Come riporta il Corriere dello Sport, tra i riconoscimenti spiccano quelli per il direttore scouting Psg Sensibile, il team manager del Milan Marangon, l’ad del Parma Cherubini, il presidente della Serie B Bedin e il ct dell’Under 21, e della Nazionale maggiore ad interim, Baldini. Premi anche per il ds del Como Ludi, il tecnico dell’Under 17 della Lazio Cristian Ledesma e i calciatori Provedel, Palestra e Ghedjemis.
Premio speciale musica-spettacolo al cantautore Briga, mentre il premio alla carriera andrà a Giampiero Ventura. Previsti riconoscimenti anche per l’ex attaccante Zampagna e il tecnico Maurizi. Nel corso della serata saranno inoltre presentate le 16 squadre della 18ª edizione della Lazio Cup Under 17.
Nel pomeriggio, alle 15.30, spazio anche alla cultura con la presentazione del libro “Quello che non ho visto arrivare. Emanuela, l’anoressia e ciò che resta di bello”, scritto dall’ex ds Giorgio Perinetti insieme a Michele Pennetti. A moderare l’incontro sarà Fabio Massimo Splendore.