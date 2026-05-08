Coppa Italia | Lazio - Inter, dove vedere la finale in tv e streaming
08.05.2026 08:05 di Christian Gugliotta
Allo stadio Olimpico di Roma, Lazio e Inter sono pronte a sfidarsi in finale di Coppa Italia. Dopo aver superato l'Atalanta in semifinale, i biancocelesti tenteranno l'impresa contro i nerazzurri di Chivu, per provare a cambiare volto a questa stagione sollevando un trofeo che porterebbe in dote anche l'accesso diretto alla prossima Europa League.
La partita, in programma alle 21:00 di mercoledì 13 maggio, verrà trasmessa in diretta TV in chiaro su Canale 5, canale numero 5 del Digitale Terrestre. I tifosi, inoltre, potranno assistere alla gare anche in live streaming gratuito su Mediaset Infinity, sia tramite l'app che il browser, o sul sito di SportMediaset.
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.