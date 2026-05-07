Fuser tifa per la Lazio: "La Coppa Italia cambierebbe la stagione"
07.05.2026 20:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Finale di stagione decisivo. La Lazio si gioca tutto nella finale di Coppa Italia contro l'Inter, in programma il 13 maggio all'Olimpico. Sulla gara si è espresso l'ex calciatore biancoceleste Diego Fuser, intervenuto ai microfoni di TMW Radio. Di seguito le sue parole a riguardo: "La Lazio si è ripresa, ha fatto belle partite, speriamo che possano alzare un trofeo, perché ti salva una stagione. Per l'ambiente farebbe molto bene".
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.