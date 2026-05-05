Roma - Lazio, interviene Binaghi: “Finale Internazionali? Si sa da due anni e…”
ROMA (ITALPRESS) - "Lo spostamento del derby di Roma per la finale degli Internazionali? Che la finale si sarebbe giocata quel giorno a quell'ora si sa da due anni. Io credo che sia la volta buona che il calcio si renda conto che, per il bene dei suoi appassionati, ormai tanti quanto i nostri, bisogna programmare il campionato tenendo conto che a Roma e a Torino ci sono gli Internazionali e le Atp Finals".
Lo dice a Rai Radio1, ospite di 'Un Giorno da Pecora', il presidente della Fitp Angelo Binaghi, intervistato da Giorgio Lauro e Nancy Brilli. Binaghi non avrebbe scelto quella data per far giocare il derby: "Certo. Come fece De Siervo, avrei spostato il derby al giorno precedente così come successo a Torino quando misero Juve-Toro in contemporanea con le Atp Finals. Insomma, la programmazione si può fare in mille modi, se si trova un dirigente illuminato si può fare, altrimenti...", conclude il numero uno della Fitp.