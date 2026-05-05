Isaksen e Noslin capocannonieri della Lazio. Ma il confronto con la Serie A…
Due gol che regalano alla Lazio i tre punti e che valgono anche per una piccola soddisfazione personale. Le due reti segnate da Isaksen e Noslin contro la Cremonese permettono infatti ai due calciatori di staccare altri compagni in cima alla classifica marcatori stagionale.
Cinque le reti realizzate da entrambi: tutte in campionato per Isaksen, quattro in A e una in coppa per Noslin. Staccati così Zaccagni, Pedro e Cancellieri fermi a quattro, mentre rimangono a tre Cataldi e Taylor (in pochi mesi).
Seguono a due Dia, Basic e Maldini, oltre a Guendouzi e Castellanos, mentre hanno segnato una rete a testa Marusic, Pellegrini, Romagnoli e Dele-Bashiru. Numeri che, in ogni caso, certificano complessivamente tutte le difficoltà riscontrate in fase offensiva quest’anno dalla Lazio: solo il Lecce in Serie A non ha almeno un giocatore in rosa che ha segnato più di cinque gol, con Banda miglior marcatore a quota quattro.