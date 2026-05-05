Lazio, Gila tra gestione e rodaggio: le sue condizioni verso l’Inter
RASSEGNA STAMPA - Un po’ come accaduto durante la marcia di avvicinamento alla semifinale di ritorno contro l’Atalanta, in casa Lazio si è scelto di procedere con cautela per quanto riguarda Mario Gila. Le condizioni dello spagnolo non hanno mai preoccupato davvero lo staff a Formello, riporta oggi il Corriere dello Sport, ma nonostante questo si è scelta la via della cautela.
Meglio limitare il più possibile ogni rischio e lasciare a riposo lo spagnolo, con la coppa composta da Romagnoli e Provstgaard che è stata di conseguenza costretta agli straordinari visto il contemporaneo impiego di Patric in mediana. In vista della gara di sabato contro l’Inter, però, qualcosa potrebbe cambiare.
L’appuntamento cerchiato in rosso sul calendario è quello del 13 maggio, ma un minimo di rodaggio potrebbe essere previsto anche per Gila, sempre sulla falsariga di quanto visto prima dell’Atalanta. Staffetta in Serie A per poi giocare da protagonista la gara più attesa dell’anno in casa Lazio.