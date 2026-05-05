Inter, Moratti: “Coppa Italia possibile, ma contro la Lazio serve attenzione”
05.05.2026 12:30 di Mauro Rossi
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© foto di Stefano Porta/PhotoViews
RASSEGNA STAMPA - Lo scudetto è ormai cucito sul petto dell’Inter anche dall’aritmetica: i nerazzurri potranno pensare così con serenità al secondo confronto con la Lazio che mette in palio un altro trofeo.
Proprio in merito alla finale di Coppa Italia con la Lazio, sulle colonne del Corriere dello Sport si è espresso Massimo Moratti. Di seguito le parole dell’ex presidente dell’Inter.
“Quando abbiamo fatto il Triplete non sapevamo neanche cosa fosse. L’anno scorso invece ho sentito parlare con un po’ troppa convinzione di quella possibilità. In questa stagione mi sembra che la squadra abbia lavorato con la giusta tranquillità. Ora può centrare un bel traguardo, ma serve attenzione”.