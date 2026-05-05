Cremonese - Lazio, i biancocelesti vincono in rimonta: i numeri del match
Non è bastato Bonazzoli per rompere il momento di fiducia della Lazio. In rimonta la squadra di Maurizio Sarri vince per 2-1 grazie alle reti targate Isaksen e Noslin. Quello dell'olandese è l'ottavo gol arrivato nei minuti finali, simbolo che questa squadra non molla mai.
Andando a vedere i dati riportati dal Corriere dello Sport, sono 13 i tiri totali della Cremonese contro gli 8 dei biancocelesti, 5 a 3 il rapporto dei tiri nello specchio, 4 a 4 quelli fuori.
Spazio anche al possesso palla dove la Lazio è largamente superiore registrando il 59% contro il 41% della Cremonese. I grigiorossi hanno effettuato il 79% dei passaggi riusciti, i biancocelesti invece l'87%, 445 i passaggi totali contro i 629 mentre sono 7 i tocchi nell'area avversaria, 18 quelli della Lazio nella zona grigiorossa,