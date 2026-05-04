Lazio, delusione Zaccagni: il capitano non segna da novembre
04.05.2026 11:30 di Simone Locusta
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RASSEGNA STAMPA - La Lazio, Sarri e i tifosi si aspettano di più da Mattia Zaccagni. In questa stagione il capitano biancocelste ha deluso soprattutto in fase realizzativa. Infatti, come riporta il Corriere della Sera, in campionato non segna da novembre (è a secco da dicembre considerando la Coppa Italia) e non chiude un campionato con così poche reti all’attivo dalla stagione 2019-20 (era la sua prima nella massima serie).
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.