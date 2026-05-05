Lazio - Inter, atto uno: Olimpico quasi deserto in Serie A, il dato sui biglietti venduti
RASSEGNA STAMPA - Non si riempie lo stadio Olimpico per la prima delle due gare ravvicinate tra Lazio e Inter. Anche vista la scelta delle due tifoserie organizzate, infatti, in occasione della gara di Serie A di sabato 9 maggio lo spettacolo sarà ben diverso da quello che si vedrà poi il 13.
Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, infatti, sono circa 10mila i biglietti venduti per la trentaseiesima giornata di Serie A. Non solo Lazio: nel mezzo anche biglietti per i tifosi dell’Inter, nonostante la parte più calda della tifoseria non sarà all’interno dell’Olimpico.
In segno di solidarietà nei confronti dei tifosi della Lazio, infatti, anche quelli dell’Inter si priveranno della gara di campionato. Bisognerà quindi attendere l’appuntamento in Coppa Italia del 13 maggio per vedere uno stadio pieno e vestito a festa.