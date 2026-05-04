Lazio, Isaksen a LSC: "Le prossime gare sono le più importanti della mia vita"
Ospite ai microfoni di Lazio Style Channel, Gustav Isaksen ha parlato nel pre partita di Cremonese - Lazio. Di seguito le sue dichiarazioni: “Cremonese? Gara molto importante, nonostante la Coppa Italia dobbiamo crescere oggi e fare qualcosa in campionato è importante per noi. Ce la dobbiamo giocare oggi”.
“È stata una stagione con alti e bassi. Ci sono state grandi partite, ma anche grandi sconfitte. Ora guardo solo avanti e non vedo l’ora di vivere questo finale di stagione, nel quale ci saranno le gare più importanti della mia vita”
“Provstgaard? Lui è una grande persona e anche un grande giocatore. Può anche fare il capitano, in Danimarca lo è sempre stato e in campo prende si sempre la responsabilità. Con il pallone è cresciuto ed è un giocatore importante per noi, gli auguro il meglio”.