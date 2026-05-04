“Tutti in maglia celeste!": l'invito del tifo organizzato della Lazio per la finale - VIDEO
04.05.2026 15:30 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
"Il 13 tutti con la maglia della Lazio, quella celeste. Cerchiamo di essere parte integrante di tutto". Questo è l'annuncio fatto dal tifo organizzato ai microfoni di Radio Laziale. In vista della finale di Coppa Italia l'invito ai tifosi della Lazio è quello di indossare una maglia biancoceleste per colorare lo stadio, esser parte integrante di uno spettacolo che dovrà fare il giro del mondo ma soprattutto accompagnare la squadra in campo verso un'impresa.