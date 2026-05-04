Lazio | Incontro tra Sarri, Lotito e Fabiani dopo la finale: i temi sul tavolo

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RASSEGNA STAMPA - La finale di Coppa Italia contro l'Inter può ribaltare completamente la stagione e riscrivere il destino di alcuni calciatori della Lazio. Il destino di Maurizio Sarri, invece, non è del tutto legato alla vittoria o meno della Coppa.

INCONTRO DOPO LA FINALE - Sarà fondamentale consolidare la sinergia con la società. Proprio per questo, secondo quanto riporta l'edizione odierna de Il Messaggero, è in programma un incontro tra Sarri, Lotito e Fabiani, che avverrà probabilmente dopo la finale contro l'Inter. Il tecnico biancoceleste vuole capire quali sono i programmi della società e chiede garanzie per il futuro. Il Comandante ha due anni di contratto, darà priorità alla Lazio, ma vuole sapere subito che tipo di mercato potrà fare la società (libero o a saldo zero) e il budget che sarà investito (non importa quanto, ma va stabilito nel dettaglio).

VALZER DELLE PANCHINE - Se venisse meno la sinergia tra Sarri e la società (già non saldissima), il tecnico toscano sarebbe pronto a guardarsi intorno e a valutare le proposte che arriveranno. Le sue ultime prestazioni in biancoceleste ne hanno rilanciato le quotazioni: occhio alle big. Con il valzer delle panchine ormai alle porte, che comprende anche la scelta del nuovo ct dell’Italia, gli scenari restano apertissimi. Non ci sono soltanto Napoli, Fiorentina e Bologna alla finestra: attenzione anche ad Atalanta e Milan, pronte a inserirsi sullo sfondo per dare le redini in mano a Sarri.