Lazio, allarme gol: è dalla stagione 2009-10 che non segni così poco
04.05.2026 10:15 di Simone Locusta
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RASSEGNA STAMPA - Troppi pochi i gol segnati in stagione dalla Lazio, Ormai mancano poche partite per cambiare di tanto le statistiche, ma forse qualcosa si può migliorare. Come riportato nell'edizione odierna del Corriere della Sera, al momento i biancocelesti hanno solo 37 reti all’attivo e non erano a livelli così bassi dal 2009-10, quando chiusero a quota 39.
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.