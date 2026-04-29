Lazio, due diffidati contro la Cremonese: chi rischia di saltare l'Inter
29.04.2026 20:15 di Christian Gugliotta
Dopo il pirotecnico pareggio casalingo contro l'Udinese, la Lazio può concentrarsi sull'ultima gara stagionale lontano dall'Olimpico. Lunedì sera, infatti, i biancocelesti saranno impegnati allo stadio Giovanni Zini contro la Cremonese, squadra alla disperata ricerca di punti in chiave salvezza.
Nella sfida contro i grigiorossi, gli uomini di Sarri andranno a caccia di tre punti utili a mantenere l'ottavo posto, ma due giocatori dovranno fare particolare attenzione ai cartellini. Pedro e Taylor, infatti, sono diffidati e in caso di ammonizione salterebbero per squalifica la successiva sfida di campionato contro l'Inter.
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Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.