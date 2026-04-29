Lazio, Motta spiega il suo rapporto con il successo: "Borges ha ragione..."
29.04.2026 19:00 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
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C'è anche spazio per filosofia e letteratura nell'intervista rilasciata da Edoardo Motta ai taccuini di Tuttosport. Il portiere della Lazio, rispondendo a una domanda di Giletti sul successo, svela di preferire l'esser amato, piuttosto che l'esser acclamato: "Aveva ragione Borges. Il successo nasconde molte insidie ed io non pensavo che avrei mai vissuto un momento come questo, ma penso di sapere come gestirlo".
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Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.