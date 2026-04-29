Lazio, Motta: "Messi, Ronaldo, Maradona... vi dico la mia"
29.04.2026 20:00 di Chiara Scatena Twitter: @@ChiaraScatena
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Nell'intervista uscita quest'oggi su TuttoSport, Edoardo Motta ha toccato vari temi interessanti soffermandosi anche sui calciatori più forti di sempre. Al giorno d'oggi abbiamo ancora in attività Messi e Ronaldo, su cui il giovane portiere la pensa così: "Tra i due scelgo Messi perché fa prevalere il talento sul lavoro: non è costruito come Ronaldo". Poi, un riferimento anche a Maradona, irraggiungibile per l'argentino e il portoghese: "Per me lui è inarrivabile".
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Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.