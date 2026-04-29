Coppa d'Africa, la FIFA ha deciso: si disputerà in estate. Tutti i dettagli

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Le date della prossima edizione della Coppa d'Africa sono ormai ufficiali: il torneo si disputerà in estate, dal 19 giugno al 17 luglio 2027. La decisione è stata confermata dal Consiglio della FIFA riunito a Vancouver, a margine del Congresso annuale.

Per il momento, l’organizzazione resta assegnata a Kenya, Uganda e Tanzania, selezionati dalla CAF già nel 2023 come co-organizzatori del torneo, ma ci potrebbero essere delle variazioni: secondo quanto emerso, i ritardi nella costruzione e nella riqualificazione degli impianti in Kenya e Uganda starebbero generando forte preoccupazione all’interno delle istituzioni calcistiche africane.

La Tanzania, al contrario, sarebbe in linea con le tempistiche, mentre negli altri due Paesi i lavori su stadi e infrastrutture di accoglienza avrebbero subito rallentamenti significativi. Per questo motivo, si starebbe già valutando un possibile piano alternativo. Tra le ipotesi circolate, quella più concreta sarebbe l’assegnazione dell’intero torneo al Sudafrica, che garantirebbe strutture pronte e tempi di organizzazione più sicuri, eventualmente spostando la competizione all’estate 2028.

Il precedente recente, la CAN 2025 disputata tra dicembre 2025 e gennaio 2026, ha mostrato un’organizzazione complessivamente molto apprezzata, soprattutto in Marocco, paese ospitante di gran parte dell’evento, anche se la finale ha scatenato le polemiche: il successo del Senegal sul campo è stato ribaltato a tavolino, con decisioni disciplinari e ricorsi ancora in corso presso il TAS.