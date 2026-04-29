Mourinho: "La mia Roma è finita. Italia? Io punterei su Allegri"

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Nella lunga intervista rilasciata a Il Giornale José Mourinho è tornato a parlare del suo periodo alla guida della Roma: “Roma è stato il posto più bello della mia carriera. Ma la mia Roma è finita. Perché? Non voglio dire altro. Anzi, una cosa: nessuno se la prenda con i tifosi romanisti dicendo che è colpa loro se non si vince. Sono loro che aiutano la squadra, nessuno li deve toccare”.

Sul calcio italiano, invece: “Qualcuno mi ha chiesto se allenerei la vostra Nazionale: la mia risposta è che non avete bisogno di un allenatore straniero. Avete Allegri, Conte e ne potrei citare altri”.

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