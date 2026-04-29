WOMEN | Serie A, Parma - Lazio: quando e dove vedere il match
29.04.2026 16:45 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
Dopo la sconfitta interna col Sassuolo che ha compromesso il percorso verso l'Europa, la Lazio Women torna in campo per affrontare il Parma con l'obiettivo di riscattare la brutta prestazione della scorsa settimana. Le biancocelesti, scivolate al sesto posto, giocheranno in trasferta contro le ducali, l'appuntamento è in programma per domenica 3 maggio col calcio d'inizio fissato alle 12:30.
La sfida sarà trasmessa in diretta su Dazn e inoltre, potrà essere seguita in streaming live e on demand accedendo alla piattaforma tramite app o sito.
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