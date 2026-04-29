Lazio, Motta finalmente: "Vi svelo il segreto dietro ai rigori..."

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Quando Motta ha parato il quarto rigore su cinque calciati dall'Atalanta la reazione di tutti è stata la stessa: "Ma come ha fatto!?". Fortuna? Bravura? Tecnica? Errore del tiratore? Strategia? Il classe 2005 al termine della partita non ha voluto svelare il suo segreto, lasciando il dubbio se si sia trattato di un piano preparato in allenamento o se, invece, sia stato casuale. A distanza di una settimana esatta, però, Motta ha deciso di svelare qualcosa ai taccuini di Massimo Giletti che, per l'occasione, l'ha intervistato per Tuttosport.

"Avevo studiato con i preparatori tutti i particolari dei possibili rigoristi nerazzurri. Era nascosto tutto in un bigliettino, che avevo messo dentro la borraccia che porto sempre con me. L'ho nascosto in un asciugamano perché non volevo che qualcuno lo vedesse. Adesso me lo tengo sul comodino come ricordo".