Cremonese - Lazio, scelto l’arbitro del match: la designazione
29.04.2026 12:00 di Mauro Rossi
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Nuovo appuntamento di campionato alle porte per Lazio in attesa della finale di Coppa Italia del 13 maggio. La squadra bianccoeleste sarà impegnata nel prossimo turno Serie A in programma lunedì 4 maggio in trasferta, alle ore 18.30 contro la Cremonese. Proprio in vista del match l’AIA ha reso nota la designazione arbitrale per la gara contro i lombardi.
L’arbitro sarà il signor Daniele Chiffi della sezione di Padova. Gli assistenti saranno Dei Giudici e Rossi C. con Calzavara quarto uomo. Al Var ci sarà Camplone con Mazzoleni come Avar. Di seguito la designazione completa.
Arbitro: Chiffi (sez. Padova)
Assistenti: Dei Giudici - Rossi C.
IV Uomo: Calzavara
VAR: Camplone
AVAR: Mazzoleni