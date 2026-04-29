Lazio, Motta: "Tra gli italiani più forti di oggi c'è Immobile. Sui portieri..."
29.04.2026 13:00 di Chiara Scatena Twitter: @@ChiaraScatena
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Nella lunga intervista a TuttoSport, Edoardo Motta si è lasciato andare ad alcune confessioni anche in merito ai suoi gusti calcistici, su chi reputa gli italiani più forti in circolazione tra portieri e attaccanti.
Secondo il classe 2005, i primi tre portieri italiani di oggi sono ovviamente Donnarumma, Vicario e Carnesecchi, mentre i più forti di sempre Buffon, Zoff e Zenga. Spostandoci in attacco, Motta ha un pensiero che farà sorridere tutti i tifosi biancocelesti: "I migliori attaccanti italiani di oggi? Immobile, Kean e Scamacca. Ma in generale metto anche Yildiz: fa tremare, è un talento puro"
autore
Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.