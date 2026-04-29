Lazio, Montella avvisa: "Ho sentito Calhanoglu, per la finale di Coppa Italia..."
29.04.2026 13:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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RASSEGNA STAMPA - Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il ct della Turchia Vincenzo Montella ha parlato della stagione di Serie A e dei giocatori convocabili per il Mondiale. Tra questi ha nominato anche il centrocampista dell'Inter Hakan Calhanoglu, infortunato e a rischio per la finale di Coppa Italia contro la Lazio. Di seguito le sue parole.
"Calhanoglu? L’ho sentito sereno e fiducioso in vista della finale di Coppa Italia: mi auguro che presto possa allenarsi con continuità. Calha è uno di quei registi in via di estinzione, un campione che fa sentire la mancanza quando non c’è. Di fianco a lui il compagno è più sicuro, perché può passargli il pallone nei momenti difficili sapendo di consegnarlo a una banca".
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.