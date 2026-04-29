Lazio, Motta si racconta: "Ecco perché faccio il portiere..."

29.04.2026 16:00 di  Niccolò Di Leo  Twitter:    vedi letture
Lazio, Motta si racconta: "Ecco perché faccio il portiere..."
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it

Edoardo Motta si è raccontato a 360° ai taccuini di Tuttosport. Il portiere della Lazio, eroe nella notte di Bergamo, dopo aver svelato segreti e retroscena dietro i rigori parati, ha ricominciato dagli albori della sua brevissima carriera: dal primo allenatore che ha voluto credere in lui, ai momenti difficili che ha dovuto affrontare. Di seguito le sue parole. 

"Ho scelto io di fare il portiere. A casa mia non avevamo un giardino e si giocava spesso sulla ghiaia. Anche se mi facevo spesso male, tuffandomi, non mi importava nulla: volevo fare il portiere e basta, fin da subito". Il primo allenatore a credere realmente in lui arrivò all'Alessandria: "Il preparatore dei portieri dell'Alessandria Under 17. Me lo disse convinto". Nel corso del suo avvicinamento all'esordio in Serie A, però, Motta ha vissuto anche momenti difficili: "Non tutto è così facile. Ma sentire mio padre e mia madre sempre vicini mi ha aiutato mol-to. Poi se si è equilibrati, i momenti difficili si superano". 

Niccolò Di Leo
autore
Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.