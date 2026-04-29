Lazio, Petrucci (Sky): "Cataldi? Ecco come sta. Sulla data del derby..."

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Matteo Petrucci è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per fare il punto sull'infermeria della Lazio, partendo dalla pubalgia di Cataldi e dal rientro di Rovella, fino alle condizioni di Gila e ai ballottaggi di formazione in vista della finale.

CATALDI - "Bisognerebbe avere una comunicazione ufficiale dallo staff medico della Lazio che non è arrivata. Cataldi aveva la febbre, quindi la sindrome influenzale era vero. Il sospetto è che la pubalgia lo stia fermando. Da quello che sappiamo è un principio, quindi va gestito. Dire oggi se tornerà a disposizione per la Cremonese o se sarà studiato un piano di avvicinamento per la finale è difficile. Oggi verranno fatte delle valutazioni. Questo è un problema perché si sta spremendo tanto Patric".

ROVELLA - "Fortunatamente da contraltare c'è la sorpresa Rovella che sarebbe potuto rientrre già contro l'Udinese. Potrebbe esserci in finale considerando che mancano quindici giorni, ma non è da escludere che possa anche partire titolare. La possibile esiste, anche se bisogna andarci cauti".

GILA - "Il problema alla caviglia di Gila è di lieve entità. Ma sta facendo i conti anche con l'affaticamento al tendine rotuleo, quindi va gestito. Mi aspetto che venga un po' gestito com'era stato fatto prima dell'Atalanta: una partita tra Cremona e Inter".

LE SCELTE PER LA FINALE - "Secondo me Sarri ha già deciso la difesa per la finale di Coppa Italia, a centrocampo dipenderà da Cataldi e Rovella, mentre in attacco aspetterà l'ultimo momento valutando lo stato di forma. Oggi Noslin mi sembra quello più ispirato nel ruolo di centravanti. Quest'anno Sarri ha provato tutti i tridenti".

DERBY - "Io credo che entro l'inizio della prossima settimana verrà presa una decisione. La Lega starà prendendo tempo per capire quante partite possano essere convolte in questo eventuale posticipo. Non vedo però come la classifica possa cambiare ancora. Ci sono anche le televisioni coinvolte. Quindi è un bel problema. L'altra ipotesi sarebbe di domenica alle 12.30, ma anche questa complicata per motivi ambientali".