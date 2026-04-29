Lazio, Orsi: "Lotito non ha passione! Non permette ai tifosi di sognare"

Ospite ai microfoni di Radio Radio, Fernando Orsi ha criticato aspramente il presidente della Lazio Claudio Lotito, addossandogli la colpa di non aver mai fatto sognare i tifosi biancocelesti. Sul patron ha dichiarato: "Lotito non ha passione. Ai tifosi non gliene frega niente che la società sta bene. Il calcio non vive di numeri, ma di passioni. Uno gestisce la società, l'altra parte vive in un incubo, che non è quello del tifoso. Quello che si imputa a Lotio è che in 22 anni non ha fatto sognare una tifoseria in niente".

L'ex portiere ha poi proseguito: "L'atto d'amore non è soltanto che i conti stanno apposto, al tifoso non frega niente. Quando è arrivato Klose, la Lazio ha avuto un attimo...Klose! Ma è successo una o due volte in 22 anni. Al presidente si imputa il fatto di essere troppo basico, i conti stanno apposto? Tutto apposto! Ma non è così. Purtroppo penso che rimarrà sempre così".

Sulla possibilità di una svolta futua, Orsi è molto scettico: “Da una monaca può nascere un frate?” Perché devono sempre risponderne i tifosi che pagano senza avere niente in cambio? Soltanto lui può trovare una soluzione, io non penso che sia soltanto l'andar via. Penso ci siano delle cose da fare verso i tifosi che non siano soltanto decisione ragionate per avere i conti in ordine. Il tifoso non vuole questo".