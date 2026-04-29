Cesari commenta: "Scelto un arbitro esperto per Cremonese - Lazio..."

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Sono arrivate le prime designazioni arbitrali dell'AIA da parte di Dino Tommasi, che ha preso il posto di Gianluca Rocchi che si è autosospeso. A SportMediaset, l'ex fischietto Graziano Cesari ha commentato tutte le scelte della prossima giornata di Serie A parlando anche di Cremonese - Lazio. Di seguito le sue parole.

"In Serie A ha optato per tanti giovani come Bonacina e Mucera. Non si tratta di un caso visto che è stato presidente della Commissione Arbitri Interregionale nella gestione di Nicchi. Nella massima serie però vediamo anche fischietti più esperti per match delicati come Guida (Pisa-Lecce), Chiffi (Cremonese-Lazio) e Zufferli per Roma-Fiorentina".

"Sicuramente possiamo dire che il terremoto che ha travolto il mondo arbitrale non ha avuto alcuna ripercussione sulle designazioni di Tommasi. Da sottolineare invece come Tommasi abbia mandato tanti fischietti internazionali in Serie B dove mancano due giornate e ci sono tanti match delicati nel penultimo turno. In questo weekend vedremo all'opera tanti big come Mariani, Marcenaro, Marchetti e Colombo".