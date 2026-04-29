Cremonese - Lazio, dirige Chiffi: i precedenti con l'arbitro di Padova
Sarà Daniele Chiffi a dirigere la sfida tra Cremonese e Lazio, in programma lunedì 4 maggio alle 18:30 allo stadio Zini e valida per la trentacinquesima giornata di Serie A.
Il fischietto veneto ha già incrociato la squadra biancoceleste in 14 occasioni con un bilancio a favore della Lazio, che ha infatti ottenuto 9 successi a fronte di 3 sconfitte e 2 pareggi. L’ultima sfida risale ai quarti di finale di Coppa Italia contro il Bologna dell’11 febbraio 2026, quando i biancocelesti vinsero in casa degli emiliani ai calci di rigore.
Bilancio negativo invece per la Cremonese, che in 7 confronti diretti da Chiffi ha ottenuto una vittoria, tre pareggi e tre sconfitte. L’ultimo incrocio risale in questo caso al ko interno contro la Juventus del 1 novembre 2025. Il fischietto di Padova non ha mai diretto in carriera una gara tra la Lazio e la Cremonese.