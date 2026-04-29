Lazio, Sorrentino promuove Motta: "Può diventare davvero forte, ma..."
29.04.2026 22:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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RASSEGNA STAMPA - Intervistato da Tuttosport, Stefano Sorrentino ha parlato dei portieri più forti attualmente in Serie A. Tra Svilar, Carnesecchi e Caprile, l'ex Chievo e Palermo ha nominato anche Edoardo Motta della Lazio. Di seguito le sue parole.
"Svilar per me è il numero uno in Serie A. Poi direi Carnesecchi e Caprile. Anche Motta può diventare davvero forte, ma ha ancora tanta strada da fare. Gli va dato tempo per crescere. Mi piacciono i portieri forti e folli. Quelli vivi, che esultano dopo gli interventi".
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.