Champions League, pari e rigori tra Atletico Madrid e Arsenal
29.04.2026 23:05 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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Meno spettacollare ma non per questo meno godibile la seconda semifinale d'andata di Champions League tra Atletico Madrid e Arsenal.
A decidere la sfida di fatto sono due calci di rigore: il primo trasformato da Gyokeres, che porta in vantaggio la squadra di Arteta nel primo tempo, e il secondo quello realizzato da Julian Alvarez che permette al gruppo guidato da Simeone di pareggiare e fissare il punteggio sull'1-1.
Qualificazione quindi rimandata alla gara di ritorno da dove si ripartirà dall'assoluta parità.
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autore
Jessica Reatini
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