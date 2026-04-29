Champions League, pari e rigori tra Atletico Madrid e Arsenal

29.04.2026 23:05 di  Jessica Reatini  Twitter:    vedi letture
Champions League, pari e rigori tra Atletico Madrid e Arsenal
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Meno spettacollare ma non per questo meno godibile la seconda semifinale d'andata di Champions League tra Atletico Madrid e Arsenal.

A decidere la sfida di fatto sono due calci di rigore: il primo trasformato da Gyokeres, che porta in vantaggio la squadra di Arteta nel primo tempo, e il secondo quello realizzato da Julian Alvarez che permette al gruppo guidato da Simeone di pareggiare e fissare il punteggio sull'1-1.

Qualificazione quindi rimandata alla gara di ritorno da dove si ripartirà dall'assoluta parità.

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Jessica Reatini
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Jessica Reatini
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