Inter, Marotta punta la Lazio: "Coppa Italia? Sarà un'annata straordinaria..."

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Prima della gara contro il Parma, il presidente dell’Inter Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di Dazn sia dell'imminente vittoria dello scudetto che della finale di Coppa Italia da disputare contro la Lazio. Di seguito le sue dichiarazioni in merito.

"Scudetto? Parliamo con giusta prudenza, è l'esame più importante per arrivare alla laurea ed è un traguardo che farebbe contenti tutti. Spero che sia una partita bella e che sia coronata dalla vittoria anche se il Parma merita tutto il nostro rispetto".

"La scelta di Chivu? Il coraggio è un valore importante e ha portato a questa decisione. Non siamo andati alla cieca, abbiamo valutato il profilo di Chivu e aveva le skills che facevano al caso nostro. Se poi l'annata verrà coronata da scudetto e Coppa Italia, sarà straordinaria".