Calciomercato Lazio | Il Bologna piomba su Provedel: la situazione

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RASSEGNA STAMPA - Porta girevole a Bologna. Previsto un cambio tra i pali: dopo otto anni, Lukasz Skorupski potrebbe salutare in maniera definitiva Casteldebole. La società rossoblù, quindi, in estate si fionderà sul mercato per trovare un nuovo estremo difensore. Come riportato da Il Corriere dello Sport, il favorito per sostituirlo sarebbe Falcone del Lecce.

Ma non solo: a Sartori infatti piacerebbe molto riavere Ivan Provedel della Lazio, con cui ha già lavorato al Chievo e che Italiano ha avuto allo Spezia. Il numero 94 biancoceleste, attualmente infortunato per un problema alla spalla (stagione finita), ha il contratto in scadenza nel 2027: per il Bologna l'unico ostacolo sarebbe il suo ingaggio, che ammonta a 2,5 milioni netti a stagione.

Secondo quanto raccontato dallo stesso quotidiano, però, sia il portiere che il suo agente Gianni Rava sarebbe disposti a spalmare questa cifra per vestire la maglia rossoblù. In caso di arrivo di uno tra Provedel e Falcone, Ravaglia resterebbe come secondo e il giovane Pessina sarebbe mandato in prestito a giocare in B o in C.