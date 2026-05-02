Rocchi e il 26 maggio: “Felicissimo, ma sapendolo sarei rimasto alla Lazio”
Il 4 gennaio 2013 Tommaso Rocchi lascia la Lazio e diventa un nuovo calciatore dell’Inter. Quasi cinque mesi più tardi, il 26 maggio, i biancocelesti vincono la Coppa Italia battendo la Roma in finale. Anche di questo ha parlato l’attuale allenatore della Primavera del Guidonia durante 30 minuti di… ai microfoni di Gazzetta Regionale. Di seguito le sue parole.
“Ho visto la partita, sono felicissimo di come andò. Purtroppo non c'ero per una serie di cose che poi mi hanno portato a cambiare squadra. Io sarei rimasto anche quell'anno lì, però c'era poca considerazione, quindi non avevo mai giocato da inizio stagione a gennaio”.
“Ho fatto una presenza, ero fuori dalla lista UEFA e quindi purtroppo poi diventava difficile rimanere e a fine anno mi scadeva il contratto e quindi andare via o smettere. E quindi ho fatto un'altra scelta, però sono felicissimo di quella vittoria, di quella vittoria vinta proprio con la Roma. Tornando indietro sarei rimasto, ma purtroppo non si può tornare indietro”.