Serie A, Como - Napoli e non solo: tutte le gare in programma
02.05.2026 08:30 di Christian Gugliotta
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La trentacinquesima giornata di Serie A prosegue con le tre sfide del sabato. Alle ore 15:00, l'Udinese ospiterà al Bluenergy Stadium il Torino, che in caso di successo aggancerebbe i friulani all'undicesimo posto.
Alle 18:00 sarà la volta del big match tra Como e Napoli. I lariani vanno a caccia di punti in ottica Champions, mentre la squadra di Conte proverà a tenersi stretto il secondo posto, rimandando almeno di un giorno la festa Scudetto dell'Inter. Chiudono alle 20:45 Atalanta e Genoa, nel match in cui i rossoblù di De Rossi possono festeggiare la salvezza aritmetica.
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Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.