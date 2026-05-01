Ex Lazio | Rocchi: “Ancora oggi mi piace parlare con i tifosi. Ma dopo un ko…”

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© foto di Nicolò Zangirolami/Image Sport

C’è spazio anche per una fase di autoriflessione per Tommaso Rocchi nel corso di 30 minuti di…, format firmato da Gazzetta Regionale. L’attuale allenatore del Guidonia Primavera ed ex attaccante della Lazio si racconta: “Tommaso Rocchi prima di tutto è un uomo, è una persona. Un uomo leale, un uomo onesto, un uomo umile ancora oggi e sono contento per tutto quello che ho fatto anche in carriera”.

“Sono sempre stato umile nel cercare di conquistarmi quello che ho fatto, di trasmetterlo adesso anche ai ragazzi e comunque all'interno della famiglia. Io ho sempre visto quando ero calciatore che noi siamo degli esempi, la gente ci segue, ci viene a seguire allo stadio, ti chiede la foto per strada, i video. Io mi sono sempre calato in quella realtà, non mi è mai pesato, perché l'ho sempre vissuta come una cosa normale”.

“Anche quando sono diventato giocatore e adesso allenatore la gente mi ferma per strada, mi fa piacere parlare, mi fa piacere condividere le cose proprio per questo motivo. Anche se poi ci sono i momenti in cui o le cose vanno bene o le cose vanno male, ci sono delle situazioni che devi vivere e devi stare attento. A volte quando le cose non andavano, magari la sera era meglio non andare a cena fuori, magari avevi perso una brutta partita e il giorno dopo al bar ti guardavano con l'occhio un po' storto. Quello però fa parte del gioco”.