Lazio, i convocati di Sarri per la Cremonese: la decisione su Taylor
03.05.2026 18:00 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
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La Lazio, in vista della trasferta di lunedì contro la Cremonese, ha reso nota la lista dei convocati che saranno a disposizione di Maurizio Sarri. Tra questi non rientrano Danilo Cataldi e Mario Gila, ma c'è Kenneth Taylor, fermato in settimana dall'influenza. Assenti anche Cancellieri (squalificato) e i lungodegenti Gigot e Provedel. Di seguito la lista.
Portieri: Motta, Pannozzo, Giacomone;
Difensori: Pellegrini, Patric, Romagnoli, Tavares, Provstgaard, Lazzari, Marusic;
Centrocampisti: Rovella, Dele-Bashiru, Belahyane, Taylor, Basic, Przyborek;
Attaccanti: Pedro, Zaccagni, Noslin, Maldini, Dia, Ratkov, Isaksen;