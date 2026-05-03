Malore per Ferguson prima di Manchester United - Liverpool: cos'è successo
Momenti di apprensione a Old Trafford poco prima del fischio d’inizio di Manchester United-Liverpool. Sir Alex Ferguson ha accusato un malore mentre si trovava nel suo box pronto ad assistere alla partita. L’ex storico manager dei Red Devils, oggi 84enne e simbolo del club dopo 27 anni in panchina, è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale in ambulanza per accertamenti. Una decisione presa in via precauzionale, vista la situazione.
Secondo quanto riportato dalla BBC, le condizioni di Ferguson non destano particolare preoccupazione, ma lo staff medico ha preferito monitorarlo con attenzione. Grande preoccupazione iniziale tra i tifosi presenti allo stadio, poi parzialmente rientrata con le prime notizie rassicuranti. Resta l’auspicio che si sia trattato solo di un episodio isolato per una delle figure più iconiche della storia del calcio inglese.