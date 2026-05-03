Sassuolo, Grosso sul suo futuro: "Vedremo più in là..."

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© foto di Federico De Luca 2026

Fabio Grosso è uno degli allenatori che più si è messo in mostra durante questa stagione alla guida del Sassuolo. Il 2-0 ai danni del Milan è solo l'ennesimo risultato positivo. Adesso i neroverdi sono al nono posto in classifica, una posizione non scontata per una neopromossa.

Infatti non è un caso che il nome di Grosso sia iniziato a circolare nelle menti di squadre più blasonate per la prossima stagione. In merito a questo, il tecnico degli emiliani è intervenuto ai microfoni di dazn nel post-partita di Sassuolo - Milan:

"Sono tranquillo, mi diverto a fare quello che faccio da sempre. Mi sono divertito sempre, anche nei momenti difficili. Non ho fretta di fare niente, sono dentro questo club con una proprietà solida, stiamo facendo qualcosa di strepitoso".

Poi ancora: "Tutti siamo ambiziosi ma io non ho fretta, se le cose arrivano e sono belle io sono felicissimo. Sono focalizzato su quel che stiamo facendo, non è facile per una neopromossa. Pensare ad altro ora sarebbe irrispettoso nei confronti dei ragazzi e della proprietà con cui sono stato benissimo, vedremo. Se mi sento pronto? Nessuno si sente pronto, sono le opportunità che ti rendono pronto. Mi approccio sempre con serenità e entusiasmo, vedremo più in là che succederà e valuteremo il da farsi".