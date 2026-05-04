Lazio, ora l'Inter vuole la Coppa Italia: la carica di Zanetti
04.05.2026 16:00 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
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Il tempo di festeggiare, poi l'Inter tornerà in campo per il doppio confronto con la Lazio. La squadra di Chivu, reduce dallo Scudetto vinto in campo contro il Parma, oggi mette nel mirino i biancocelesti con l'obiettivo di arrivare nel migliore dei modi al 13 maggio e alzare al cielo il secondo trofeo stagionale.
Un obiettivo che ha dichiarato pubblicamente anche Javier Zanetti, vice presidente nerazzurrio, ai microfoni di SportMediaset: "Dopo questi festeggiamenti si penserà alla finale di Coppa Italia e la prepareremo sempre al meglio".
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Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.