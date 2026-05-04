Lazio, Giaccherini esalta Sarri: "Grazie a lui ho capito che..." - VIDEO

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© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Maurizio Sarri è stato un allenatore importante nella carriera di Emanuele Giaccherini, un allenatore che ha segnato un putno di svolta nella sua carriera quando lo ha avuto a Napoli tra il 2016 e il 2018. Due anni di insegnamenti che 'Giac' ha riassunto così nell'intervista alla Gazzetta dello Sport.

"Sarri mi ha fatto capire che posso anche non piacere ad altri allenatore e che le mie caratteristiche possono non andar bene a tutti e, quindi, dove poter migliorare da un punto di vista tecnici".