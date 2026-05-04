Lazio, Giaccherini esalta Sarri: "Grazie a lui ho capito che..." - VIDEO
04.05.2026 13:45 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
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© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Maurizio Sarri è stato un allenatore importante nella carriera di Emanuele Giaccherini, un allenatore che ha segnato un putno di svolta nella sua carriera quando lo ha avuto a Napoli tra il 2016 e il 2018. Due anni di insegnamenti che 'Giac' ha riassunto così nell'intervista alla Gazzetta dello Sport.
"Sarri mi ha fatto capire che posso anche non piacere ad altri allenatore e che le mie caratteristiche possono non andar bene a tutti e, quindi, dove poter migliorare da un punto di vista tecnici".
autore
Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.