Lazio, Pedro è pronto a incidere dalla panchina: pochi come lui in Europa
RASSEGNA STAMPA - Pedro torna a Cremona, dove già ha lasciato il segno con un gol: era nel settembre 2022, quando l'ex Barcellona sfruttò l'assist di Immobile firmando il definitivo 4-0. Ancora una volta, la rete arrivò da subentrato (al posto di Zaccagni), una vera e propria specialità per lui.
Come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, dal suo debutto in Serie A nella stagione 2020-21 è andato a segno ben 17 volte partendo dalla panchina: più di chiunque altro nel torneo. Nei cinque principali campionati europei, meno soltanto di Cristhian Stuani, che ha raggiunto quota 22.
L’uruguaiano è inoltre l’unico a precedere Pedro, appaiato a Vardy, entrambi classe 1987 e fermi a 14, nella graduatoria dei giocatori più “anziani” capaci di realizzare almeno 10 gol nelle ultime due stagioni.