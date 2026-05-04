Roma - Lazio, al via la vendita dei biglietti: i dettagli
La S.S. Lazio comunica le date e le modalità della vendita dei tagliandi del prossimo derby Roma-Lazio, in programma domenica 17 maggio (orario da definire).
CURVA NORD – DISTINTI NORD OVEST: FASE DI VENDITA RISERVATA AGLI ABBONATI DI TUTTI I SETTORI DELLA STAGIONE 2025-2026:
Dalle ore 12:00 di martedi 5 maggio fino alle ore 23:59 di domenica 10 maggio.
Per accedere alla prelazione, sarà necessario inserire on-line nella sezione coupon uno dei seguenti codici presenti sulle card S.S. Lazio:
- ABBONAMENTO CON LA MILLENOVECENTO - CODICE 032.......
- ABBONAMENTO CON LA EAGLE - CODICE EAG......
Punti Vendita:
Solo ON-LINE tramite il circuito Vivaticket - esclusa la Tribuna Monte Mario Lat.Nord.
CURVA NORD – DISTINTI NORD OVEST - FASE DI VENDITA LIBERA:
Modalità e data dell’inizio della vendita libera verrà comunicato nei prossimi giorni.
Il settore dei Distinti Nord Est verrà messo in vendita solo una volta esauriti i settori della Curva Nord e dei Distinti Nord Ovest.
TRIBUNA MONTE MARIO LAT. NORD
Dalle ore 12:00 di martedi 5 maggio.
Punti Vendita:
ON-LINE tramite il canale ufficiale web AS Roma.
Attenzione, i predetti settori non sono dedicati esclusivamente ad una tifoseria specifica.
I tagliandi per il settore Monte Mario Lato Nord Disabili non deambulanti in carrozzella più accompagno, saranno in vendita dalle ore 12:00 di martedi 5 maggio tramite il Call Center 06/89386000 (lun-ven 9:30-18:30) Prezzo complessivo disabile + accompagnatore € 50.
Questi saranno i punti di accesso allo Stadio Olimpico per i possessori dei tagliandi:
Viale dei Gladiatori per i tagliandi Tribuna Monte Mario Nord e Monte Mario Disabili in carrozzella con accompagno.
Piazza Piero Dodi per i tagliandi di Curva Nord - Distinti Nord Ovest (ed eventualmente Nord Est).
Si ricorda che chi acquista un biglietto è tenuto a mostrare il suo documento di identità, pena l’impossibilità di emettere il titolo di accesso ( D.L. 8/2/2010 nr. 8). Non verranno considerate come documenti idonei alla vendita, tutte le patenti di ultima generazione che non riportano le indicazioni del luogo di residenza.
Nella fase di prelazione abbonati si avrà diritto ad acquistare un solo biglietto mentre, nella vendita libera il numero massimo di tagliandi acquistabili da una singola persona è di quattro come da disposizioni dell`Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive. In questo caso è possibile presentare per le altre eventuali tre persone, anche solo la copia del documento d`identità.
Al costo dei tagliandi della vendita on line verrà applicata una commissione di servizio pari al 4 %.
(*) Possono acquistare un tagliando Ridotto Under 16 i ragazzi che non avranno compiuto 16 anni alla data dell’evento.
(**) Il settore Monte Mario Lato Nord Disabili non deambulanti in carrozzella più accompagno, saranno in vendita dalle ore 12:00 di martedi 5 maggio tramite il Call Center 06/89386000 (lun-ven 9:30-18:30) Prezzo complessivo disabile + accompagnatore € 50
(***) I settori di Tribuna Monte Mario Lat. Nord saranno in vendita a partire dalle ore 12:00 di martedi 5 maggio sul canale ufficiale web AS Roma. Attenzione, i predetti settori non sono dedicati esclusivamente ad una tifoseria specifica.
Per il cambio utilizzatore dei tagliandi clicca qui.
Per esporre uno striscione NON CENSITO DALL’OSSERVATORIO allo stadio, è obbligatorio presentare una richiesta entro 48 ore dall’evento. Clicca qui per scaricare il modulo per poi inviarlo alla mail: SLO@SSLAZIO.IT. Il richiedente verrà contattato solo in caso di esito negativo.