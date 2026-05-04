Lazio, Fabiani in bilico? Il ritorno alla Salernitana è possibile: le ultime
Si avvicina la fine della stagione e, con essa, il momento delle riflessioni. Quelle che in casa Lazio coinvolgeranno di certo Maurizio Sarri, chiamato dopo un confronto con la società a decidere sul proprio futuro, ma che potrebbero coinvolgere anche il ds Angelo Fabiani.
Secondo quanto riportato da tuttosalernitana.com, infatti, il nome del direttore sportivo della Lazio è finito nuovamente al centro dei pensieri della Salernitana. Nello specifico, riporta la testata, il patron Danilo Iervolino e l’ad Umberto Pagano sarebbero al lavoro per individuare un profilo adatto a raccogliere il ruolo di direttore sportivo della Salernitana. E tra i nomi in lista ci sarebbe proprio quello di Angelo Fabiani.
Il direttore sportivo della Lazio è legato a Formello da un altro anno di contratto, ma ha allo stesso tempo lasciato un ottimo ricordo a Salerno, risultando il ds più vincente della storia dei campani. A tal punto che, riporta sempre tuttosalernitana.com, non fosse stato per una stagione andata per le lunghe a causa della situazione della Sampdoria, Fabiani avrebbe valutato già un anno fa con attenzione la proposta che il presidente Maurizio Milan gli aveva fatto recapitare con tanto di accredito in occasione della gara giocata dai campani a Marassi lo scorso 15 giugno. A dodici mesi di distanza la situazione potrebbe quindi tornare di moda, soprattutto se i granata dovessero riuscire a ritrovare subito un posto in Serie B.