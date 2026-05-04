DIRETTA - Cremonese-Lazio: allo Zini tutto è già pronto per il fischio d'inizio
Serie A Enilive | 35ª giornata
Lunedì 4 maggio 2026, ore 18:30
Stadio Giovanni Zini, Cremona
CREMONESE (4-4-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto, Pezzella; Floriani, Grassi, Maleh, Zerbin; Bonazzoli, Sanabria.
A disp.: Silvestri, Nava, Thorsby, Barbieri, Djuric, Vardy, Bianchetti, Collocolo, Ceccherini, Faye, PAyero, Bondo, Folino, Okereke.
All.: Marco Giampaolo
LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Provstgaard, Romagnoli, Tavares; Basic, Patric, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni.
A disp.: Pannozzo, Giacomone, Pellegrini, Rovella, Dele-Bashiru, Pedro, Dia, Noslin, Ratkov, Belahyane, Przyborek, Lazzari.
All.: Maurizio Sarri
Arbitro: Daniele Chiffi (sez. Padova); Assistenti: Dei Giudici - C. Rossi; IV Ufficiale: Calzavara; V.A.R.: Camplone; A.V.A.R.: Mazzoleni
Buon pomeriggio amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it da Elena Bravetti e benvenuti alla diretta scritta di Cremonese-Lazio, gara valida per la 35esima giornata di Serie A. Appuntamento alle 18.30 col fischio d'inizio del match.