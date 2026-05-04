Cremonese, Sanabria a Dazn punta la Lazio: "Voglio tornare a segnare!"
04.05.2026 18:25 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
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Anche Antonio Sanabria ha parlato della sfida contro la Lazio ai microfoni di Dazn. Ecco le sue parole a qualche minuto dal fischio d'inizio della partita dello Zini:
"Sarebbe importante tornare a segnare. Da tanto tempo mi manca il gol, e per noi attaccanti è importante. Ora avremo delle partite delicate in cui spero di poter aiutare la squadra".
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Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.