Cremonese, Floriani Mussolini a Dazn: "Continuiamo a essere così cattivi"
04.05.2026 19:40 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Poco prima dell'inizio della ripresa di Cremonese-Lazio, sono arrivate le parole di Floriani Mussolini ai microfoni di Dazn. Ecco le parole dell'ex biancoceleste, ora tra le fila grigiorosse:
“Siamo sul pezzo, siamo stati bravi a trovare il gol. Dobbiamo continuare a essere così cattivi e a portare a casa il risultato".
autore
Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.